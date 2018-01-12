Новый Ford Mustang Bullitt дебютирует в Детройте

Неназванный источник сообщил журналистам издания, что новый Ford Mustang Bullitt будет представлен на выставке автомобильной промышленности NAIAS в качестве модели 2018 года. Дебют новинки приурочен к 50-летию знаменитого фильма «Bullitt» 1968 года, в честь которого и названа машина.

Также издание отмечает, что кинематографический автомобиль Ford Mustang Bullitt, скорее всего, поступит в салоны дилеров в первой половине 2018 года. Косвенным подтверждением того, что эта уникальная модель готова к дебюту говорит тот факт, что недавно в сети появились шпионские фото машины, которая снималась в рекламном ролике в Чикаго.

Однако стоит сказать о том, что официальные представители «Голубого Овала» не подтвердили премьеру купе Ford Mustang Bullitt на автосалоне в Детройте-2018. Возможно, что это просто «хитрый манёвр». С другой стороны, по мнению североамериканских СМИ, новинку всё равно представят в течение ближайшего времени.

По предварительным данным, новый Ford Mustang Bullitt оснащён двигателем 5.0 Coyote V8, усовершенствованной подвеской, уникальными колёсными дисками, красными тормозными суппортами Brembo, спортивной выхлопной системой с чёрными патрубками и креслами Recaro. Помимо этого, в оформление экстерьера появится ряд эксклюзивных решений.

Via livecars