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12 января на большей части Казахстана ожидается снег, туман и гололед

12 января 2018, 09:30

В некоторых областях усилится ветер.

12 января по-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов. В связи с этим местами пройдет снег, ожидается туман, гололед, усиление ветра с метелью, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях усиление ветра местами 15-20, ночью в Акмолинской порывы 25 м/с, местами метель, в Костанайской области местами ожидается туман.

В Карагандинской области ночью на большей части, днем местами - усиление ветра 15-20 м/с с метелью.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, метель.

В Алматинской, Мангистауской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед.

В Алматы днем частично облачно, - 6.

В Астане днем облачно, слабый снег, - 11.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: riatomsk.ru


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