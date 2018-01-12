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Facebook ждут изменения

12 января 2018, 09:38

Изменится порядок формирования контента новостной ленты.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о грядущих изменениях в политике сайта, направленных на укрепление межличностного общения и уменьшение контента от публичных пользователей, сообщает РИА Новости.

"Я изменил цель для наших рабочих групп с концентрации на том, как помочь вам найти подходящий контент, на помощь в установлении более значимого социального взаимодействия… Первые изменения, которые вы заметите, коснутся новостной ленты, где вы можете ожидать больше информации от ваших друзей, семьи и групп", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

По его словам, количество постов от компаний, брендов и СМИ уменьшится, а их содержание также должно будет "способствовать установлению важных контактов между людьми".

"Внося такие изменения, я ожидаю, что люди станут проводить меньше времени на Facebook, уменьшится также количество поводов для посещения сайта. Однако я жду, что время, которые вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным. И если мы поступаем правильно, я верю, что это будет иметь хороший эффект и для сообщества, и для нашего бизнеса в долгосрочной перспективе", — заключил Цукерберг.


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