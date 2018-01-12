Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Серикбая Кажы Ораза с избранием на пост Муфтия РК

Патриарх отметил высокий уровень доверия и сотрудничества между ДУМК и Митрополичьим округом РПЦ в РК.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Серикбая Кажы Ораза с избранием на пост Верховного муфтия РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

Уважаемый муфтий! Поздравляю Вас с избранием на пост Верховного муфтия Казахстана! В современных условиях Православие и Ислам призваны совместно свидетельствовать о непреходящем значении нравственных ценностей в жизни общества, противостоять распространению экстремизма под религиозными лозунгами, содействовать укреплению мира и дружбы между странами и народами, говорится в поздравлении.

С удовлетворением хотел бы отметить высокий уровень доверия и сотрудничества между Духовным управлением мусульман Казахстана и Митрополичьим округом Русской Православной Церкви в Республике Казахстан. Надеюсь, что это взаимодействие, развиваясь, будет и в дальнейшем способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию людей, созиданию мира и гражданского согласия, утверждению в обществе непреходящих идеалов милосердия, добра и справедливости.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в трудах на ответственному посту.

С уважением,

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл