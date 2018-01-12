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Президент Казахстана обязал чиновников отчитываться о встречах с населением

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев указом от 10 января 2018 года обязал чиновников отчитываться о проведенных с населением встречах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Соответствующие изменения и дополнения были внесены в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

 

12 января 2018, 09:55
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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