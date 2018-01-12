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ПРАВМЕДИА: прямой эфир бесплатного вебинара по изменениям в ГК и ГПК 2016-2017гг

12 января 2018, 10:00

Ведущая - доктор юридических наук, бизнес-тренер Амангельды Айжан.

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Актуальные изменения в Гражданский кодекс РК и Гражданский процессуальный кодекс РК 2016-2017 года».

На вебинаре будут рассмотрены изменения законодательства, касающиеся вопросов обязательного социального медицинского страхования, жилищного строительства, улучшения условий для предпринимательской деятельности, проблем занятости населения, платежных систем, арбитража и другие.

Ведущая - доктор юридических наук, бизнес-тренер Амангельды Айжан.


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