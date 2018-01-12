ПРАВМЕДИА: прямой эфир бесплатного вебинара по изменениям в ГК и ГПК 2016-2017гг
Ведущая - доктор юридических наук, бизнес-тренер Амангельды Айжан.
Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Актуальные изменения в Гражданский кодекс РК и Гражданский процессуальный кодекс РК 2016-2017 года».
На вебинаре будут рассмотрены изменения законодательства, касающиеся вопросов обязательного социального медицинского страхования, жилищного строительства, улучшения условий для предпринимательской деятельности, проблем занятости населения, платежных систем, арбитража и другие.
Ведущая - доктор юридических наук, бизнес-тренер Амангельды Айжан.
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