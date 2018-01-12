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Компания KIA показала новый Cerato

12 января 2018, 10:04

Южнокорейская компания KIA Motors Corporation официально анонсировала мировую премьеру нового компактного седана KIA Forte 2019 модельного года и опубликовала первые скетчи автомобиля, который дебютирует 15 января на автосалоне в Детройте-2018.

Чтобы поднять наши «аппетиты», корейский автопроизводитель выпустил несколько тизерных изображений обновлённой модели KIA Forte Sedan, благодаря которым мы можем понять, как будет выглядеть компактная 4-дверная модель.

Как это часто бывает, скорее всего, в действительности автомобиль будет немного иным. Но, опубликованные эскизы модели впечатляют. В компании новинку называют «более изощренной и спортивной, которая черпает дизайнерское вдохновение от недавно представленной модели Stinger».

В действительности, 4-дверный KIA Forte Sedan 2019 модельного года, судя по скетчам, стал более мускулистым. Автомобиль получил совершенно новый передний и задний бампер, пересмотренную решётку радиатора и новую светодиодную светотехнику. Помимо этого, у седана появился более рельефный капот.

Обновления произойдут и в салоне компактного седана KIA Forte. Как мы видим, в оформление интерьера появилась новая информационно-развлекательная система с большим монитором и новые горизонтальные вентиляционные отверстия, выполненные в стилистике модели Stinger.

Повторимся, мировая премьера компактного седана KIA Forte Sedan 2019 модельного года состоится 15 января в рамках Международного автосалона в Детройте-2018.

Via livecars


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