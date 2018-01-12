Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Илон Маcк случайно пришел на секс-вечеринку

12 января 2018, 10:08

Ему показалось, что это был корпоративное мероприятие с тематическими костюмами, а не "секс-вечеринка""

Представитель Илона Маска, главы американских компаний SpaceX и Tesla, в интервью Business Insider заявил, что бизнесмен летом прошлого года посетил вечеринку в доме предпринимателя Стива Джурветсона в Калифорнии, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Vanity Fair опубликовало отрывок еще не опубликованной книги Эмили Чанг "Бротопия". В тексте утверждалось, что посетители той вечеринки употребляли наркотики и устроили оргию.

Илон Маск, по словам его представителя, принял мероприятие за "костюмированный корпоратив".

"Илон провел на вечеринке несколько часов и ушел в час ночи после того, как поговорил с несколькими предпринимателями о технологиях и управлении компаниям. Ему показалось, что это был корпоративное мероприятие с тематическими костюмами, а не "секс-вечеринка"", — рассказал представитель Маска.

Фото: Рамблер/новости


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...