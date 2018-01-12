Саудовская Аравия разрешила женщинам от 25 лет въезд в страну без мужчин

Виза будет однократной, сроком до 30 дней.

Женщины 25 лет и старше, которые хотят поехать в Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин, смогут получить туристические визы, сообщает РИА Новости.

Ранее женщины не могли въезжать в королевство без сопровождения мужчины-члена семьи.

При этом женщинам младше 25 лет по-прежнему не разрешается въезжать в эту страну в одиночку.

Сообщается, что виза будет однократной, сроком до 30 дней.

По данным СМИ, новые правила выдачи туристических виз будут обнародованы в первом квартале этого года.

Фото: gulfnews.com