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Саудовская Аравия разрешила женщинам от 25 лет въезд в страну без мужчин

12 января 2018, 10:17

Виза будет однократной, сроком до 30 дней.

Женщины 25 лет и старше, которые хотят поехать в Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин, смогут получить туристические визы, сообщает РИА Новости.

Ранее женщины не могли въезжать в королевство без сопровождения мужчины-члена семьи.

При этом женщинам младше 25 лет по-прежнему не разрешается въезжать в эту страну в одиночку.

Сообщается, что виза будет однократной, сроком до 30 дней.

По данным СМИ, новые правила выдачи туристических виз будут обнародованы в первом квартале этого года.

Фото: gulfnews.com


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