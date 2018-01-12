В 2018 году уровень инфляции будет находиться в коридоре 5-7% - Т. Сулейменов

11 января на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал о профилактических мерах по сдерживанию инфляции в запланированном коридоре 5-7% до конца 2018 года.

Тимур Сулейменов напомнил, что в 2017 году инфляция составила 7,1%. По предварительным прогнозам, в 2018 году уровень инфляции будет находится в коридоре 5-7%.

Отвечая на вопрос журналистов о высоких ценах на некоторые виды овощей и фруктов в зимний период времени, министр согласился, что в Казахстане все еще существует проблема сезонности спроса и предложения.

«Мы не можем обеспечить такой же объем предложения по овощам и фруктам в декабре, январе, феврале и марте, как в июле, августе и сентябре. Поэтому этот определенный сезонный всплеск наблюдался у нас во все времена», - сказал Т. Сулейменов.

Вместе с тем, он отметил, что МНЭ РК совместно с МСХ РК активно занимаются расширением предложения на плодоовощную продукцию. В частности, проводится большая работа по наращиванию запасов, увеличению количества складских помещений, оптово-распределительных и торгово-оптовых центров во всех ключевых городах, населенных пунктах.

Еще одно решение проблемы, которое предлагает министерство национальной экономики, - это сокращение посреднических звеньев. При этом, Т. Сулейменов подчеркнул, что не стоит категорично избавляться от всех посредников.

«Торговое посредничество - это абсолютно нормальная экономическая деятельность. Потому что не каждый фермер, не каждое крестьянское хозяйство способно за 100-200 км доставить и разместить на полках базаров и торговых центров свою продукцию. Для этого как раз подходит посредничество», - отметил Тимур Сулейменов.

Главное, по словам министра, чтобы оно не приобретало иждивенческий характер.

«Как раз у нашего Комитета по регулированию сельских монополий и защите конкуренции есть правовые рычаги: это и штрафы оборотные, и изъятие монопольного дохода. Пока в этом году мы ничего не возбуждали. Будем внимательно следить за развитием ситуации», - резюмировал министр.