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Получивший огнестрельное ранение в голову житель Мангыстау вышел из комы

12 января 2018, 10:28

Металлическая пуля размером 2,5 см, покрытая резиной, застряла в самом центре головного мозга.

Молодой человек 1995 года рождения был доставлен в Мангистаускую областную больницу (МОБ) 18 декабря с огнестрельным ранением в голову в состоянии комы. Нейрохирурги извлекли пулю из головного мозга пострадавшего. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, передает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Со слов друзей молодого человека, он стал участником драки 17 декабря. На следующий день обидчики выстрелили ему в голову из травматического пистолета «Оса». В больницу пострадавшего привезли в тяжелом состоянии.

Рентгенография черепа показала, что металлическая пуля размером 2,5 см, покрытая резиной, застряла в самом центре головного мозга. Томография головы в этом случае была противопоказана ввиду наличия в голове металла.

- Мы провели первичную нейрохирургическую обработку пулевого ранения черепа и головного мозга. Была обширно повреждена мозговая ткань, пулю доставать было сложно. Через несколько дней пациент начал реагировать и постепенно вышел из комы. Состояние оценивается как средней тяжести, он начал ходить. У него частичное нарушение речи, слабость в правой руке. Обширный раневой канал требует дальнейшего лечения, тем не менее это хороший результат для молодого человека – пациенты с таким ранением обычно находятся в коме более длительно. Прогноз благоприятный, но вопрос трудоспособности будет решен позднее, - прокомментировал исполняющий обязанности заведующего отделением нейрохирургии МОБ Борис Чагай.

Со слов нейрохирурга, подобные случаи в отделении не редки.

Фото: dddkursk.ru.


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