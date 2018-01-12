Ford представил обновлённый кроссовер Edge

В преддверии открытия автосалона в Детройте-2018 американская компания Ford официально рассекретила обновлённый кроссовер Edge 2019 модельного года, который, помимо всего прочего, получил 335-сильную версию ST.

Компания Ford Motor Company официально представила обновлённый внедорожник Ford Edge 2019 модельного года. Мировая премьера новинки состоится в рамках Детройтского автосалона 2018 года.

Американская компания Ford Motor Company официально рассекретила обновлённый кроссовер Ford Edge 2019 модельного года. Автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера, новую трансмиссии, более мощные двигатели и спортивную модификацию ST. Мировая премьера «посвежевшего» вседорожника состоится через несколько дней на автосалоне в Детройте-2018.

Базовая версия обновлённого внедорожника Ford Edge 2019 модельного года оснащается прежним 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с наддувом, который, теперь, генерирует 250 лошадиных сил (+5 л.с.). Силовой агрегат сочетается с новой автоматической трансмиссией с восемью скоростями. В компании отмечают, что эта модификация модели стала более экономичной.

Что касается внешнего вида. Обновлённый кроссовер Ford Edge 2019 модельного года получил пересмотренную радиаторную решётку, модифицированную светодиодную светотехнику, новый капот, новый передний и задний бампер.

Для повышения безопасности «посвежевшая» модель Ford Edge будет поставляться с расширенным списком различных систем. Например, в арсенале внедорожника значится система предупреждения о столкновении, система мониторинга «мертвых» зон, система помощи при движении в полосе и многое другое.

Для тех клиентов, которые хотят получить более агрессивный и мощный автомобиль, американская компания готова предложить «спортивный» внедорожник Ford Edge ST. Над созданием этой модели трудились специалисты подразделения Ford Performance.

В моторном отсеке «горячего» кроссовера Ford Edge ST 2019 модельного года располагается 2,7-литровый двигатель V6 с наддувом, который способен выдавать 335 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента. В этой модификации машина также оснащается 8-диапазонным «автоматом» и стандартной системой полного привода.

От обычного кросса «спортивный» внедорожник Ford Edge ST 2019 модельного года отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом, дополнительной черной отделкой, сетчатой решёткой радиатора, усиленным задним бампером с двойными выхлопными патрубками и улучшенными тормозными механизмами. В салоне Ford Edge ST можно обнаружить эксклюзивную отделку и спортивные сиденья.

Более подробная информация о комплектациях и ценах обновлённого внедорожника Ford Edge 2019 модельного года, скорее всего, будет озвучена во время мировой премьеры на автосалоне в Детройте-2018.

Via livecars