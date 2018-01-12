Директором Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Галия Джолдыбаева

Новый директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Галия Джолдыбаева, представленная на эту должность правительством Республики Казахстан, приступила к исполнению служебных обязанностей.

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечение беспрепятственного доступа на их рынки, внедрение в национальные законодательства стран Союза необременительных механизмов и принципов регулирования предпринимательской деятельности Галия Джолдыбаева называет главным приоритетом своей работы на посту руководителя департамента: «Сегодня хозяйственные системы государств Евразийского союза имеют определенные отличия, по-разному они участвуют в экономике и по-разному вовлечены в мировые экономические процессы. В этой связи Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Союза проводит важную работу по созданию условий для усиления интеграции национальных рынков услуг, товаров с одновременным упрощением условий ведения бизнеса и мониторингом исполнения Договора о Союзе, а также по подготовке проектов соглашений, решений Высшего Евразийского экономического совета и Совета ЕЭК по ключевым направлениям развития рынков стран Союза».

В свою очередь, новый директор департамента отметила, что «для усиления интеграционного эффекта в перспективе может потребоваться поэтапная гармонизация регулятивных требований и процедур». Первым этапом такой работы является полная имплементация Правил регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности в законодательство стран Союза и безусловное исполнение требований Договора о Союзе, включая недопущение введения новых дискриминационных, количественных и прочих ограничений, разрешительных требований и процедур, считает Галия Джолдыбаева.

Другой ключевой задачей директор департамента назвала «проведение согласованной и скоординированной работы по либерализации условий на национальных рынках услуг, что будет способствовать экономической интеграции Союза». В свою очередь, реализация правил единого рынка позволит создать рабочие места, повысить конкурентноспособность товаров, работ и услуг, снизить цены и тарифы и, как следствие, повысить рост денежных доходов населения стран Союза.

Как подчеркнула Галия Джолдыбаева, департаменту предстоит продолжить работу, начатую в 2017 году по реализации 20 планов либерализации, итогом которой будет расширение единого рынка еще на 10%. В состав либерализируемых секторов войдут: строительство, инжиниринг, проектирование, услуги в сфере недвижимости и оценки любого имущества, метеорология, реклама, туризм, кинематография, картография и геодезия, научно-исследовательские работы, аудит, бухучет и другие сектора.

«Для реализации поставленных задач очень важно качественное взаимодействие на межгосударственном уровне регулирующих государственных органов, институтов развития и бизнес-сообществ наших стран. И мы готовы организовать площадку для такой скоординированной работы», - отметила новый руководитель Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК.

Галия Джолдыбаева родилась в 1973 году в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан. В 1996 году окончила Карагандинский государственный университет. Специальность по образованию - юрист.

Трудовую деятельность начала с должности ведущего консультанта Министерства юстиции Республики Казахстан в 1996 году. С 1998 по 2012 годы занимала различные руководящие должности в Министерстве юстиции Республики Казахстан, Антимонопольном ведомстве Казахстана. В течение 2012-2015 годов руководила Комитетом развития предпринимательства Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, а затем Министерства регионального развития Республики Казахстан. Последнее место работы до назначения в ЕЭК - директор Департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан.