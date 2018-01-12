В Астане открылся цифровой и миграционный ЦОНы

Теперь вместо 5-ти рабочих дней получить разрешение для работы в Астане иностранцы могут за час.

Сегодня в Астане заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев вместе с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, председателем комитета миграционной службы Муратом Кабденовым и начальником ДВД г. Астана Маратом Кожаевым официально открыли миграционный ЦОН, сообщает Zakon.kz.

В этот же день, ранее, дан старт работе цифрового ЦОНа по адресу Сауран, 7.

В столичном центре миграционных услуг, запущенном в пилотном режиме в декабре 2017 года, иностранные граждане получают госуслуги. Их здесь оказывают операторы «Правительства для граждан» вместе с сотрудниками миграционной полиции, с применением стандартов центров обслуживания населения: электронной очереди, значительного количества рабочих мест и специалистов по приему заявлений, удобному графику работы.

«Миграционный ЦОН» находится на улице Иманова, 31 и принимает услугополучателей с 9 утра до 18.30 вечера, без перерыва на обед. Здесь можно сразу пройти медицинский осмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис, а также получить ИИН. Теперь вместо 5-ти рабочих дней получить разрешение для работы в Астане иностранцы могут за час» , - сообщил на своей странице в Facebook Мурат Жуманбай.

К слову, за 2017 год по Казахстану государственной услугой «Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам» воспользовались более 446 тысяч иностранных граждан.

Астанинский цифровой ЦОН в тестовом режиме тоже функционирует с декабря прошлого года.

В DigitalЦОН получение госуслуг полностью автоматизировано, без участия операторов. На каждом компьютере установлен интеллектуальный помощник, который выполняет роль айти-консультанта при самостоятельном получении госуслуг гражданами. Это новый формат предоставления госуслуг, в котором граждане самостоятельно подают электронные заявки с помощью пунктов общественного доступа, секторов самообслуживания «Connection point» и планшетов в специальных стенд-павильонах.

Кроме того, с 20 декабря для повышения цифровой грамотности граждан, работает класс обучения. Работники фронт-офиса проводят обучение бесплатно, каждый час, согласно графику с 9.00 до 20.00 часов. Здесь шесть дней в неделю желающие могут повысить навыки пользования порталом электронного правительства и самостоятельного получения госуслуг.

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