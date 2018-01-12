30 человек лишили прав за управление авто в нетрезвом состоянии в Акмолинской области
Каждому назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
В Егиндыкольском районном суде Акмолинской области за 2017 год 30 человек получили административные взыскания: 23 водителя за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, 7 водителей - в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.
«Постановлениями суда 30 граждан признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 608 частью 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения») и каждому назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года», - говорится в сообщении.
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