Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

30 человек лишили прав за управление авто в нетрезвом состоянии в Акмолинской области

12 января 2018, 10:41

Каждому назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

В Егиндыкольском районном суде Акмолинской области за 2017 год 30 человек получили административные взыскания: 23 водителя за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, 7 водителей - в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Постановлениями суда 30 граждан признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 608 частью 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения») и каждому назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года», - говорится в сообщении.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...