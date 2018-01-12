В Алматы продолжается уборка снега

Утром 11 января в городе Алматы началось выпадение снега, который с перерывами прогнозируется до 16 января. Высота снежного покрова в городе на 08:00 часов утра 12 января составила 15 см, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города.

После «часа пик» в вечерний период 11 января организованы колонны в сопровождении патрульных машин полиции по повторному сгребанию снега и формированию валов для последующего вывоза, которые продолжались все ночное время.

В ночной период с 11 на 12 января вывезено 5464 м3 снега. С начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами, По состоянию на 08:00 часов утра 12 января использовано 9310 тонн противогололедной смеси.

"Для уборки снега задействовано 621 единица спецтехники, включая дополнительно привлеченные самосвалы и погрузчики для вывоза снега. Количество дорожных рабочих составляет 2 110 человек. В районных акиматах и акимате города организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке снега", - говорится в сообщении.

Фото: Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Алматы