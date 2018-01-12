В Бишкеке с гололедом должны бороться бизнесмены и домовладельцы

Прилегающую к жилому дому или магазину территорию обязан убирать владелец за счёт своих средств.

Мэрия Бишкека рассказала, как нужно бороться с гололедом, сообщает Kaktus.media.

"В зимний период особенно остро встает вопрос борьбы с гололедом на территории Бишкека, который остается актуальным вплоть до наступления весны и напрямую связан с безопасностью и здоровьем горожан", - сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Так, все торговые центры, магазины, павильоны и другие организации, независимо от форм собственности, обязаны убирать прилегающую к зданию территорию. В противном случае нарушителям правил благоустройства и санитарных норм города Бишкека, а также Кодекса об административной ответственности грозит наказание в виде штрафов.

В соответствии с правилами благоустройства Бишкека, пункт 4.4.1, предприятия, учреждения, организации, владельцы хозяйствующих субъектов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны производить ежедневную санитарную уборку отведенной, закрепленной и прилегающей территории за счет своих средств самостоятельно, привлекать для этих работ наемных работников (дворников) или на условиях возмездного договора заключать соответствующее соглашение со специализированной организацией.

Также, согласно правилам благоустройства города, пункт 5.6, собственники, владельцы или пользователи объектов и (или) территорий, МП "Тазалык", должны производить очистку тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, парковок транспорта на закрепленных и прилегающих территориях от снега и наледи до твердого покрытия. При возникновении наледи территорию необходимо обрабатывать инертными материалами (песок, мелкий щебень и т. д.).

В результате проводимых рейдов по мониторингу уборки прилегающих территорий в Бишкеке сотрудниками санитарно-экологической инспекции с 4 по 8 января 2018 года выписано 91 предписание, составлено 19 протоколов по статье 488 Кодекса КР об административной ответственности.

"В ведении МП "Тазалык" - 241 городская улица, асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров находятся в удовлетворительном состоянии. Недавно в перечень убираемых дорог были включены 97 вновь отремонтированных улиц. По мере проведения ремонта на других городских улицах они будут также включены в данный перечень. В зимний период на этих улицах и тротуарах проводятся работы по подсыпке песчано-соляной смесью", - рассказали в мэрии.

Вместе с тем наблюдается недостаточная работа в данном направлении сотрудниками МП "Тазалык". По этой причине в отношении всех начальников участков, старших мастеров и мастеров участков приняты меры по дисциплинарному взысканию согласно Трудовому кодексу КР.

Ежедневно, с 6 утра, сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" выходят на уборку города от снега и наледи и ведут ее непрерывно.

Кроме того, сотрудники МП "Тазалык" установили ящики и бочки с песчано-соляной смесью для своевременной подсыпки тротуаров и остановочных комплексов.

Теперь такие ящики будут стоять по всему городу для удобства дворников, а также своевременной подсыпки и очистки тротуаров. Уже установлено около 20 таких ящиков. Работы в данном направлении будут продолжаться, сообщили в мэрии.

Фото: kaktus.media