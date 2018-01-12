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Как легализовать свои документы за рубежом

12 января 2018, 10:58

Легализация документов осуществляется департаментом консульской службы МИД РК, а также загранучреждениями РК.

Приказом и.о. министра иностранных дел РК от 6 декабря 2017 года утверждены Правила легализации документов, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, легализация документов представляет собой установление и засвидетельствование подлинности подписи должностного лица и печати на документах для использования их в другом государстве.

Легализация документов осуществляется на территории РК департаментом консульской службы МИД РК, а также за пределами республики - загранучреждениями РК.

При этом функции по легализации документов в департаменте консульской службы возлагаются на уполномоченных сотрудников дипломатической службы, в загранучреждениях - на консула.

За совершение легализации документов взимается консульский сбор в соответствии со статьей 552 Налогового кодекса, за исключением случаев, предусмотренных статьей 553 Налогового кодекса.

Как отмечается, международные договоры, ратифицированные Казахстаном, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории республики международных договоров, участником которых является Республика Казахстан, определяются законодательством страны.

Для совершения легализации документов в Департамент консульской службы или загранучреждение подается заявление в произвольной форме с приложением следующих документов:

для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность (оригинал для сверки); документ, подлежащий легализации; оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.

для юридического лица: копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (оригинал для сверки); документ, подлежащий легализации; оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора; копии учредительных документов; копия документа, подтверждающего полномочия.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (10 января).


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