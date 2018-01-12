В Армении спортсменка протащила автомобиль волосами

Девушка унаследовала силу от отца, который мог отбуксировать катер или самолет, прикрепив их к своей коже.

Спортсменка из Армении Карине Саргсян протащила автомобиль, прикрепленный к ее волосам.

Много людей тянули автомобиль своими волосами, но никто не делал этого лицом к машине.

Героине на видео 16 лет, она занимается боксом.

Родственники Карине считают, что девушка унаследовала силу от отца, который мог отбуксировать катер или самолет, прикрепив их к своей коже.

Источник: Sputnik Казахстан