В Армении спортсменка протащила автомобиль волосами

12 января 2018, 11:00

Девушка унаследовала силу от отца, который мог отбуксировать катер или самолет, прикрепив их к своей коже.

Спортсменка из Армении Карине Саргсян протащила автомобиль, прикрепленный к ее волосам.

Много людей тянули автомобиль своими волосами, но никто не делал этого лицом к машине.

Героине на видео 16 лет, она занимается боксом.

Родственники Карине считают, что девушка унаследовала силу от отца, который мог отбуксировать катер или самолет, прикрепив их к своей коже.

Источник: Sputnik Казахстан


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