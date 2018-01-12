Land Rover вывел на тесты обновлённый Discovery Sport

Шпионские фото обновлённого внедорожника Land Rover Discovery Sport опубликовало британское издание Autocar, в распоряжение которого также появилась новая информация об автомобиле.

В частности, по данным ресурса, «посвежевший» Land Rover Discovery Sport официально дебютирует в 2018 – 2019 году. Судя по камуфляжу, у компактной модели повышенной проходимости изменится оформление передней и задней части.

Куда большие обновления ожидаются в техническом оснащении модели. Предполагается, что Land Rover Discovery Sport получит гибридную версию, основанную на компактном 1,5-литровом бензиновом двигателе, сопряженном с электромотором. Ориентировочно, на электротяге «зеленый» внедорожник сможет проезжать порядка 50 км.

Также ожидается, что все доступные силовые агрегаты семейства Ingenium станут чуть мощнее и чуть экономичнее. Отмечается, что гибридная версия модели является частью общей электрификации компании JLR, которая подразумевает появление «зеленой» модификации у каждой модели.

Помимо визуальных и технических изменений, обновлённый внедорожник Land Rover Discovery Sport должен получить пересмотренное оформление интерьера, где должна появиться новая информационно-развлекательная система. Не исключено, что «посвежевший» автомобиль дебютирует до конца 2018 года.

Via livecars