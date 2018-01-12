Land Rover вывел на тесты обновлённый Discovery Sport
Британская компания JLR вывела на тесты обновлённую версию компактного внедорожника Land Rover Discovery Sport.
Шпионские фото обновлённого внедорожника Land Rover Discovery Sport опубликовало британское издание Autocar, в распоряжение которого также появилась новая информация об автомобиле.
В частности, по данным ресурса, «посвежевший» Land Rover Discovery Sport официально дебютирует в 2018 – 2019 году. Судя по камуфляжу, у компактной модели повышенной проходимости изменится оформление передней и задней части.
Куда большие обновления ожидаются в техническом оснащении модели. Предполагается, что Land Rover Discovery Sport получит гибридную версию, основанную на компактном 1,5-литровом бензиновом двигателе, сопряженном с электромотором. Ориентировочно, на электротяге «зеленый» внедорожник сможет проезжать порядка 50 км.
Также ожидается, что все доступные силовые агрегаты семейства Ingenium станут чуть мощнее и чуть экономичнее. Отмечается, что гибридная версия модели является частью общей электрификации компании JLR, которая подразумевает появление «зеленой» модификации у каждой модели.
Помимо визуальных и технических изменений, обновлённый внедорожник Land Rover Discovery Sport должен получить пересмотренное оформление интерьера, где должна появиться новая информационно-развлекательная система. Не исключено, что «посвежевший» автомобиль дебютирует до конца 2018 года.
Via livecars
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