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Платить соцналог при отсутствии доходов не нужно - ДГД

12 января 2018, 11:09

Ранее его нужно было оплачивать ежемесячно, независимо от наличия прибыли.

Согласно внесенным изменениям в налоговое законодательство с 2018 года индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты и т.д.), не должны платить социальный налог в размере 2 МРП при отсутствии дохода. Об этом сообщает Департамент государственных доходов по Алматы, передает Zakon.kz.

Как указывается, ранее вышеуказанные лица были обязаны ежемесячно, независимо от наличия прибыли, производить уплату 2 МРП - за себя и 1 МРП - за каждого работника в виде социального налога.


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