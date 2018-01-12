Найден способ предотвратить старение мозга
Перелитая кровь молодым мышам от старых животных, вызывает преждевременное старение мозга.
Ученые Стэнфордского университета объяснили, почему кровь, перелитая молодым мышам от старых животных, вызывает преждевременное старение мозга.
Оказалось, что в этих условиях активируется специфический белок, подавление которого может затормозить возрастные изменения в центральной нервной системе у людей.
В ходе исследования биологи изучили, какие гены были активны в старых клетках гемато-энцефалического барьера, который отделяет кровеносную систему в мозге позвоночных от нервных клеток. В эксперименте были использованы молодые грызуны, в череп которых вводили плазму крови старых животных. Ученые анализировали последствия такой процедуры для гиппокампа — области мозга, важной для обучения и формирования памяти и наиболее уязвимой для нейродегенеративных заболеваний.
Оказалось, что в клетках барьера начинают активироваться гены, отвечающие за синтез специфичного белка, называемого васкулярной молекулой клеточной адгезии 1 (VCAM1). Этот белок подавляет образование новых нервных клеток в гиппокампе, а также способствует воспалительным реакциям с участием микроглии — иммунных клеток центральной нервной системы.
По мнению исследователей, блокирование действия VCAM1 позволит затормозить старение мозга. Показано, что у генетически-модифицированных мышей с соответствующим неактивным геном кровь, перелитая от старых животных, не оказывала сильного эффекта. Антитела, которые ингибировали активность белка, также останавливали нейродегенерацию.
Источник: Lenta.ru
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