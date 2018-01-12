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Найден способ предотвратить старение мозга

12 января 2018, 11:15

Перелитая кровь молодым мышам от старых животных, вызывает преждевременное старение мозга.

Ученые Стэнфордского университета объяснили, почему кровь, перелитая молодым мышам от старых животных, вызывает преждевременное старение мозга.

Оказалось, что в этих условиях активируется специфический белок, подавление которого может затормозить возрастные изменения в центральной нервной системе у людей.

В ходе исследования биологи изучили, какие гены были активны в старых клетках гемато-энцефалического барьера, который отделяет кровеносную систему в мозге позвоночных от нервных клеток. В эксперименте были использованы молодые грызуны, в череп которых вводили плазму крови старых животных. Ученые анализировали последствия такой процедуры для гиппокампа — области мозга, важной для обучения и формирования памяти и наиболее уязвимой для нейродегенеративных заболеваний.

Оказалось, что в клетках барьера начинают активироваться гены, отвечающие за синтез специфичного белка, называемого васкулярной молекулой клеточной адгезии 1 (VCAM1). Этот белок подавляет образование новых нервных клеток в гиппокампе, а также способствует воспалительным реакциям с участием микроглии — иммунных клеток центральной нервной системы.

По мнению исследователей, блокирование действия VCAM1 позволит затормозить старение мозга. Показано, что у генетически-модифицированных мышей с соответствующим неактивным геном кровь, перелитая от старых животных, не оказывала сильного эффекта. Антитела, которые ингибировали активность белка, также останавливали нейродегенерацию.

Источник: Lenta.ru


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