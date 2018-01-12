Honda подробно рассказала о гибриде Insight

Японская компания Honda распространила «свежие» фотографии и информацию о гибридном седане Honda Insight Prototype, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Детройте-2018

Компания Honda Motor Company распространила новые данные и дополнительные фотографии прототипа гибридного седана Honda Insight Prototype, который уже в 2018 году выйдет на мировой рынок

Японская компания Honda Motor Company опубликовала подробную информацию о седане Honda Insight Prototype, который предвещает новую 4-дверную модель с гибридной силовой установкой, и публично дебютирует на автосалоне в Детройте-2018.

Напомним, первые фотографии и некоторую информацию о прототипе японская марка рассекретила в конце прошлого года. Тогда же представители компании заявили, что в самое ближайшее время по лекалам концепта будет построен новый гибридный седан Honda Insight «с новым стилем, премиальными функциями и улучшенной производительностью».

Как видно на официальных фото, седан Honda Insight Prototype выглядит готовым встать на конвейер. То есть, можно с уверенностью сказать, что серийный 4-дверный Honda Insight 2019 модельного года будет идентичен этому прототипу. Говоря о машине, представители японской марки отмечают:

«С новым Honda Insight 2019 модельного года мы вступаем в новую эру электрификации продуктов Honda, которые предлагают клиентам преимущества передовой технологии трансмиссии без традиционных компромиссов в дизайне и премиальных функций. Ожидается, что Honda Insight получит рейтинги экономии топлива, совместимые с лучшими гибридами в сегменте. При этом автомобиль имеет универсальную привлекательность внутри и снаружи».

Также в компании рассказали, что новый серийный седан Honda Insight предложит клиентам классный пассажирский салон, с такими «прелестями», как перфорированная кожа, информационно-развлекательная система с сенсорным монитором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, точкой доступа Wi-Fi, цифровой приборной панелью и так далее.

Помимо этого, в оснащение автомобиля войдёт комплекс Honda Sensing с улучшенной безопасностью и вспомогательными функциями для водителя. Известно, что серийный гибридный седан Honda Insight 2019 модельного года получит адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости и распознаванием дорожных знаков, систему предупреждения о выезде из полосы движения, систему автономного экстренного торможения.

Согласно предварительным данным, серийный седан Honda Insight будет потреблять порядка 4,7 литра топлива на каждую сотню пути. Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания, электромотором и комплектом литии-ионных аккумуляторных батарей, расположенных под задним сиденьем. Отдача гибридной установки пока не раскрывается.

Официально подтверждено, что новый гибридный седан Honda Insight появится в салонах дилеров японской марки до конца 2018 года. Производство модели будет налажено на мощностях американского завода компании, расположенного в штате Индиана.

Via livecars