Мухтар Кул-Мухаммед: Главный приоритет Послания - забота о человеке

В ходе заседания члены Коалиции выразили свои мнения касательно обнародования нового Послания Главы государства.

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" провел сегодня в Астане заседание Общенациональной Коалиции Демократических Сил "Казахстан-2050" в поддержку Послания Главы государства "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

Открывая встречу, Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что Послание Главы государства является уникальным программным документом, обеспечивающим реализацию 10 основных приоритетов системной модернизации Казахстана.

- Послание Президента систематизирует крупнейшие инициативы Главы государства по дальнейшей политической, экономической, социальной и духовной модернизации нашей страны. В десяти направлениях все четко и ясно прописано. Главным приоритетом Послания является забота о человеке, его здоровье и благосостоянии. Нам осталось донести эти задачи до каждого гражданина нашей страны, - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

В заседании Общенациональной Коалиции Демократических Сил "Казахстан-2050" приняли также участие руководители ведущих политических партий страны, депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, профессиональных и общественных объединений.

В ходе заседания члены Коалиции также выразили свои мнения касательно обнародования нового Послания Главы государства.

По итогам заседания ОКДС было принято Обращение к казахстанцам, в котором отражена поддержка новых инициатив Главы государства и призыв к гражданам принять активное участие в обсуждении и разъяснении главного документа года.