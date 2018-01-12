Mercedes вывел на зимние тесты новый GLS

Из-за обширного камуфляжа сейчас трудно сказать о дизайне внедорожника Mercedes-Benz GLS новой генерации. Хотя, скорее всего, автомобиль получит эволюционные изменения дизайна, характерные для всех новых/обновлённых моделей немецкого премиального бренда.

Можно предположить, что флагманский внедорожник получит пересмотренное оформление передней и задней части. Очевидно, что в оснащение машины войдёт совершенно новая светотехника.

По неофициальной информации, автомобиль будет построен на новой платформе MHA, благодаря которой большой семиместный внедорожник Mercedes-Benz GLS станет значительно легче предшественника. Вероятнее всего, в гамму силовых агрегатов войдут бензиновые и дизельные моторы. Помимо этого у автомобиля будет «заряженная» AMG-версия.

Также сообщается, что флагманская модель Mercedes-Benz GLS нового поколения получит ещё более качественные материалы отделки и современные технологии. Не исключено, что в салоне машины появится новейшая информационно-развлекательная система с двумя 12,3-дюймовыми мониторами.

Via livecars