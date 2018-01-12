Американский актер обвинил 94-летнего режиссера в домогательствах

Как утверждает он, инцидент произошел в 1992 году.

Американский актер Джонатон Шек обвинил в домогательствах итальянского режиссера 94-летнего Франко Дзеффирелли. С соответствующими утверждениями актер выступил в четверг в журнале People, сообщает ТАСС.

Как утверждает Шек, инцидент произошел в 1992 году.

Начинающему актеру тогда было 22 года, Дзеффирелли утвердил его на главную роль в своей картине "Воробей" (Storia di una capinera, 1993). По версии Шека, режиссер, которому тогда было около 70 лет, во время съемок приставал к нему, а однажды якобы проник в гостиничный номер актера, попытавшись склонить его к интимной близости.

Шеку сейчас 48 лет. По его словам, из-за данного эпизода у него возникла психологическая травма, а впоследствии - проблемы с алкоголем и наркотиками. Актер, известный по сериалу "Рэй Донован" (Ray Donovan, 2013 - по настоящее время), заявил People, что он в течение более 25 лет скрывал от общественности информацию о произошедшем, однако последняя волна обвинений в домогательствах в адрес известных лиц убедила его в том, что он должен рассказать об этом.

Сын Дзеффирелли в заявлении, опубликованном People, отверг обвинения в адрес своего отца. По его словам, 94-летний режиссер в настоящий момент испытывает проблемы со здоровьем и не может самостоятельно ответить на обвинения. Он заявил, что утверждения, с которыми выступил Шек, "не заслуживают доверия и не могут быть доказаны".

Дзеффирелли - итальянский режиссер театра и кино, сценарист и продюсер, являющийся обладателем множества наград. Он дважды номинировался на премию "Оскар". Дзеффирелли является режиссером таких киноэкранизаций, как "Ромео и Джульетта" (Romeo and Juliet, 1968), "Травиата" (La traviata, 1982), "Гамлет" (Hamlet, 1990).

Фото: ruspekh.ru