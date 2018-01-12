Родственники убитого на свадьбе дружки устроили драку в здании суда

Грандиозным скандалом закончилось оглашение приговора по резонансному делу об убийстве дружки жениха во время свадебного торжества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на tvk-uko.kz.

В декабре 2016 года 34-летнего Бахадыра Файзиева нашли с несколькими ножевыми ранениями недалеко от места проведения свадьбы. В убийстве обвинялись братья Абеновы и Бахытжан Кошкаров.

25 декабря 2016 года в селе Дархан Махтааральского района Бахадыр Файзиев участвовал в свадебных гуляньях своего друга. А после того как привезли невесту, у Файзиева произошел конфликт с одним из братьев Абеновых.

«На почве неприязненных отношений и конфликта между семьями Файзиевых и Абеновых, который тянется с 2013 года, между погибшим и подсудимыми произошла драка, в ходе которой Файзиев получил несколько ножевых ран и скончался от большой кровопотери»,- сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Абсаттар Шахидинов.

Шавката Абенова задержали день в совершения преступления. 9 августа 2017 года выдали санкцию на арест Расула Абенова и Бахытжана Кошкарова. Следствие сумело доказать причастность двух братьев Абеновых к убийству на свадьбе. Третий фигурант из-за недостатка доказательств был освобожден из под стражи в зале суда.

«Шавката и Расула Абеновых приговорить к 15 годам лишения свободы, в колонии максимальной степени безопасности. Также подсудимые должны выплатить потерпевшим 3 млн. тенге морального ущерба и 2 млн. 429 тыс. тенге материального ущерба. Бахытжана Кошкарова признать невиновным и освободить из под стражи в зале суда»,- озвучил решение Абсаттар Шахидинов.

А после оглашения вердикта, как оказалось началась самая эмоциональная часть судебного процесса. Родственники убитого Бахадыра Файзиева выразили бурное негодование решением суда, который им показался слишком мягким. Конвой едва смог оттеснить негодующих родственников потерпевшей стороны от ограждения, которое отделяло осужденных от участников процесса. Теперь семья Файзиевых намерена обжаловать решение специализированного уголовного суда в вышестоящих инстанциях.