Жительницу Алматинской области накажут за слухи о маньяке-убийце

В свое оправдание женщина сказала, что ей об этом устно сообщил муж, который якобы слышал подобный разговор в магазине.

По сообщению пресс-службы ДВД Алматинской области, в качестве подозреваемого лица в материалах уголовного дела выступает 28-летняя женщина, задержанная полицией Сарканского района, передает Zakon.kz.

10 января в мессенджере WhatsApp неизвестный распространил информацию следующего содержания: «В Саркане появился маньяк, милиция просит закрываться на все возможные замки. Вчера ночью за речкой было убийство и женщин, и мужчин, и детей убили. Нас предупредили и попросили предупредить близких».

При проверке распространенная информация оказалась ложной, в связи с чем стражи порядка организовали соответствующие мероприятия по выявлению ее автора.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий районная сарканская полиция установила личность автора сообщения. Им оказалась 28-летняя местная жительница. Женщина призналась в распространении в группе мессенджера WhatSapp этой информации и заявила в свое оправдание, что ей об этом устно сообщил муж, который, в свою очередь якобы слышал подобный разговор в магазине... Другими словами, сплетня, не имеющая под собой какой-либо основы», - отметили в пресс-службе ДВД региона.

По указанному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». На время расследования в отношении подозреваемой применена мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

фото: crimea.ria.ru