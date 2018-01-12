Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Карагандинка задержана за кражу золота из магазина в Астане

12 января 2018, 12:12

Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Сотрудниками столичной полиции задержана подозреваемая в краже ювелирных изделий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

С заявлением в полицию обратилась владелица ювелирного салона. 11 января около часа дня из салона в торгово-развлекательном центре были украдены ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 350 тысяч тенге.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Есиль» установлена и задержана 33-летняя жительница Карагандинской области, ранее судимая за аналогичные преступления.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК Республики Казахстан. Задержанная водворена в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан, пострадавших от действий данной гражданки обратиться в дежурную часть УВД района «Есиль» (Коргалжинское шоссе, 21) или позвонить по телефонам 8 (7172) 61 30 68, сот. 8 775 101 22 83 или по номеру «102».


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...