Карагандинка задержана за кражу золота из магазина в Астане

Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Сотрудниками столичной полиции задержана подозреваемая в краже ювелирных изделий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

С заявлением в полицию обратилась владелица ювелирного салона. 11 января около часа дня из салона в торгово-развлекательном центре были украдены ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 350 тысяч тенге.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Есиль» установлена и задержана 33-летняя жительница Карагандинской области, ранее судимая за аналогичные преступления.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК Республики Казахстан. Задержанная водворена в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан, пострадавших от действий данной гражданки обратиться в дежурную часть УВД района «Есиль» (Коргалжинское шоссе, 21) или позвонить по телефонам 8 (7172) 61 30 68, сот. 8 775 101 22 83 или по номеру «102».