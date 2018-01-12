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В Алматы произошел пожар в банно-гостиничном комплексе

12 января 2018, 12:23

Жертв и пострадавших нет.

В Жетысуском районе Алматы произошел пожар в банном комплексе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 12 января в 9:39 часов. Горела баня по ул Серпуховская, 48 "Б". Прибывшие на место в 9:50 часов первые пожарные расчеты подтвердили полученную информацию.

"В здании комплекса наблюдалось сильное задымление. Пожарные подали стволы на тушение пожара, параллельно проверяли на наличие людей. Как выяснилось, произошло горение банно-гостиничного комплекса. Тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотам деревянных конструкции комплекса. Пожар локализован в 10:41 часов", - сообщили в ДЧС.

Ликвидировали огонь в 11:21 часов. Площадь пожара составила 50 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.


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