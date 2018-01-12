Казахстанский консалтинг маркетплейс на блокчейне запущен в Европе

Для дигитализации предприятий, фабрик и заводов а также решения проблемы поиска квалифицированных специалистов будет запущен консалтинг маркетплейс G-GlobalBusinessPortal. Данный проект был представлен депутату Эстонского парламента Генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу.

Депутат заявил, что современная мировая экономика предоставляет растущие требования к качеству человеческих ресурсов. «Появление новых отраслей и тенденций порождает спрос на эффективных специалистов на рынках труда разных стран» - сказал он.

Для того, чтобы удовлетворить потребность компаний в поиске квалифицированного персонала, разработана международная платформа G-GlobalBusinessPortal - консалтинг маркетплейс для взаимодействия экспертов, инвесторов и клиентов-инициаторов проектов.

Международная команда G-GlobalBusinessPortal создаёт маркетплейс для экспертных услуг. Создаётся принципиально новая платформа для взаимодействия, структурированная в децентрализованных блокчейн протоколах. Механизмы работы платформы G-GlobalBusinessPortalсозданы при содействии Советников по взаимодействию платформы, лауреатов Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин и Алвин Рот. В ноябре 2017 года руководитель проекта G-Global Business Portal Денис Цыро заключил с Эриком Маскиным в Гарвардском университете и с Алвином Ротом в Станфордском университете договора о разработке платформы в Эстонии.

Следует отметить, что академик Ханон Барабанер, заместитель председателя Координационного Совета Евразийского экономического клуба ученых, является научным руководителем G-Global Business Portal. Также, единственный в ЮКО региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» выступает как основной региональный партнером в Центральной Азии, оказывающий поддержку в реализации инициативы Президента Республики Казахстан - проекта G-Global.

Советником в направлении по управлению человеческими ресурсами во время дигитализации реального сектора экономики является Сергей Сергиенко (ChronoBank). В этой связи, руководитель G-Global Business Portal Денис Цыро отмечает необходимость в интеграции системы ChronoBank в платформу консалтинг маркетплейса.

Напомним, что Токен TIME– электронная денежная система ChronoBankизмеряет реальное КПД работника и даёт информацию о пользе работника на предприятии.