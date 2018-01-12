Купе Lexus LC подготовили для марафона «24 часа Нюрбургринга»

Изнурительная гонка по «Зеленому Аду» в 2018 году начнется 12 мая. Это уже 46-ой автомобильный марафон, проходящий на культовом немецком автодроме. Подразделение Toyota Gazoo Racing уже на протяжении 12 лет подряд принимает участие в гонке, с модифицированной машиной Toyota или Lexus.

В нынешнем году на старт культового марафона «24 часа Нюрбургринга» выйдет гоночное купе Lexus LC. Информации о техническом оснащении машины не много. Известно, что автомобиль оснащён силовым агрегатом «2UR-GSE 5.0 V8». Какова мощность двигателя, не уточняется. ВВ компании лишь отметили, что «машина доработана до характеристик гонки».

Ранее Toyota Gazoo Racing принимала участие в классах SP-PRO, SP8 и SP3. Предполагается, что новое гоночное купе Lexus LC подготовлено для категории SP8. Более подробная информация о новинке должна быть озвучена позже.

Помимо всего прочего представители японского автогиганта подчеркнули, что «конкуренция в гонке "24 часа Нюрбургринга" 2018 года позволит компании Toyota внедрить новые технологии в будущих автомобилях».

Via livecars