Абаев прокомментировал выделение 1,7 миллиарда тенге на мониторинг СМИ

Мониторинг перейдет из "ручного" в автоматический режим посредством информационной системы.

Министр информации и коммуникаций прокомментировал выделение 1,7 миллиарда тенге на мониторинг средств массовой информации.

"Эта система, я абсолютно уверен, что она необходима, речь не идет о контроле. Это мониторинг, который позволит нам определить и узнавать, к примеру, количество информации, выходящей на государственном языке. Чтобы все в соответствии с законодательством мы могли проработать, мы вводим такой мониторинг. Речь идет о всем информационном поле Казахстана — и газеты, и радио, и телевидение, и интернет в том числе", — пояснил министр.

Он отметил, что наблюдение будет переведено из "ручного" режима в автоматический, что позволит ведомству "высвободить штат". Именно на это пойдут выделенные министерству 1,7 миллиарда тенге.

"[Деньги выделены], чтобы создать соответствующий информационный продукт. Это же специальная уникальная программа. Когда программа будет создана, мы ее готовы презентовать", — сказал Абаев.

Он также пояснил, что мониторинг печатных СМИ будет вестись по электронной версии издания.

Как стало известно, на создание информационной системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства" министерству информации и коммуникаций из республиканского бюджета выделено 1,671 миллиарда тенге.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта kazpravda.kz