В СКО во время бурана пропал молодой учитель

20-летний молодой человек пропал в четверг.

Полицейские СКО ведут поиски без вести пропавшего 20-летнего жителя Уалихановского района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

В Уалихановском районе по тревоге поднят личный состав районного отдела внутренних дел. Второй день сотрудники ДВД и РОВД, а также ЧС, акимата ведут поисковые мероприятия по розыску 20-летнего жителя села Береке.

"В четверг учитель вышел из школы около 12.30 и домой до сих пор не вернулся. Известно, что по пути, заблудившись, он заходил в дом односельчанина, после чего в условиях плохой видимости из-за бурана ушел в неизвестном направлении. По словам начальника РОВД подполковника полиции Марат Альжанова, поисковые группы, в числе которых и волонтеры, продолжают работу. Ведутся поиски и в близлежащих деревнях, в степи, ориентированы сотрудники ДВД Акмолинской области", - сообщили в полиции.

фото: Matritca.kz