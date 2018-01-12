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Домработница за шесть лет украла из элитной квартиры 236 тысяч долларов

12 января 2018, 13:34

В настоящее время устанавливаются детали случившегося.

Московские полицейские проверяют информацию о многолетнем хищении денег из элитной квартиры, которая располагается в районе Хамовников, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал представитель пресс-службы столичного управления МВД, в полицию обратился адвокат. Он представлял интересы женщины, проживающей в Сеченовском переулке.

«Защитник сообщил, что зарегистрированная в Подмосковье гражданка 1975 года рождения время от времени убиралась в квартире его клиентки. Женщина якобы изготовила дубликат ключей от сейфа», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, с 2010 по 2016 год она украли из квартиры порядка 236 тысяч долларов.

В настоящее время устанавливаются детали случившегося, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент произошел в Москве весной 2016 года. Уборщица одного из московских торговых центров Фарида Хучантова была приговорена к году лишения свободы за кражу мужского клатча фирмы Prada, в котором находилось более 350 тысяч рублей.


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