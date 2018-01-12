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Ким Чен Ын заявил, что КНДР может выдержать и столетние санкции

12 января 2018, 14:01

Он отдал распоряжение выплатить сотрудникам Академии наук денежные вознаграждения.

КНДР не испытает трудностей, даже если "враги введут санкции на 10 и на 100 лет", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая перед учеными Государственной академии наук, сообщает РИА Новости.

"Один из секретов побед корейской революции в условиях тяжелых испытаний в том, что мы уделяли первостепенное внимание развитию науки и техники. Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет", — приводит слова лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что Ким Чен Ын отдал распоряжение выплатить сотрудникам Академии наук денежные вознаграждения.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году.

Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Фото: vesti.ru


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