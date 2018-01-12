Мурат Абенов: Рост самозанятых - проблема не только для государства, но и общества

Общественный деятель Мурат Абенов выразил мнение относительно причин роста числа самозанятых стране и путей решения этой проблемы, передает Zakon.kz.

«На днях прозвучала критика по поводу роста количества самозанятых. Это конечно создает много проблем для планирования социально-экономических госпрограмм. И не только в сфере медицинских услуг, где предусмотрен отдельный статус для этой категории в виде более облегченного тарифа, в отличии от тех кто работает. Это и проблемы с прозрачностью налоговых поступлений, это и сложности с учетом реальных безработных, это и трудности в планировании сферы образования», - написал он в Facebook.

Абенов отметил, что многие принимают самозанятых за скрытых безработных. На самом деле значительная часть так называемых «самозанятых» это работники небольших ИП в сфере малого бизнеса. И еще наемные работники микро предприятий, часть из которых работает без регистрации.

«Такие работающие только числятся самозанятыми, но реально это скрытые от учета существующие рабочие места. С этой проблемой мы столкнулись, когда начали массовое трудоустройство выпускников социального проекта «Серпін». Часть ребят находили работу в основном в сфере услуг. Но когда мы просили предоставить нам подтверждающие документы о том, что они работают, выяснялось: им платят наличными и они не имеют официальных договоров с работодателем. То есть они получают заработную плату, иногда вполне приличную, но это нигде не отслеживается, они формально самозанятые», - написал Абенов.

По словам общественного деятеля, это проблема не только для государства, но и для общества, ведь за часть социальных расходов на самозанятых должны платить из общей казны. К тому же таким работникам самим не очень хорошо, поскольку их трудовые права не защищены. Их могут уволить в любой день, за них не платят пенсионные отчисления, для них не бывает больничных листов и отпусков.

«Столкнувшись с этой проблемой, мы встретились с руководством Министерства труда и социальной защиты населения. Как оказалось, они этим вопросом уже занимаются. Выявили и причины. Основная - это проблема действующих законов. Причиной роста незарегистрированных предпринимателей и неформальных работников являются действующие правовые нормы в области предпринимательства и налогов», - отметил Абенов.

Например, государственной регистрации не подлежат индивидуальные предприниматели, имеющие совокупный годовой доход до 12-кратного минимального размера заработной платы (на 2018 год - 340 тыс тенге).

«То есть норма, облегчающая работу небольшим хозяйствам, создала лазейку для ухода от регистрации трудовых отношений. Поэтому сотни тысяч людей работают, не имея трудовых прав. Ведь для государства они безликие самозанятые. Кстати, это может считаться и не совсем равной и справедливой конкуренцией. Ведь один предприниматель принимает на работу официально, и платит все налоги, а другой это скрывает, не доплачивая социальные выплаты работнику и уходя от налогов», - сказал Абенов.

В министерстве определили системные меры для решения этой проблемы. Принята Дорожная карта по формализации самозанятых граждан, в первую очередь, через изменение соответствующей законодательной базы, предусматривающей введение упрощенной системы регистрации в органах госдоходов. Что значит: предприниматели, доход которых ниже установленного порога, в рамках цифровизации услуг посредством уведомительной многоканальной системы (ЦОНы, Казпочта, e.gov.kz, электронная биржа труда) смогут осуществлять постановку на учет с перечислением обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений. При этом они будут освобождены от уплаты налогов и платежей в бюджет до 2020 года.

Кроме того, в целях предоставления возможности уплаты работодателями задолженности по пенсионным взносам и социальным отчислениям, накопившимся до 1 января 2018, планируется предусмотреть «амнистию» по начисленным штрафам без привлечения к административной ответственности.

В числе других преобразований: будут ужесточены требования к предпринимателям, осуществляющим деятельность без регистрации и заключения трудовых договоров.

Реализация этих и других мер позволит сократить численность самозанятых граждан в среднесрочной перспективе до 1,2 млн человек, отметил Абенов.

Напомним, глава государства в послании народу Казахстана поставил задачу упростить регистрацию самозанятых.