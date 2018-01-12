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Сосед в новогоднюю ночь убил пенсионерку и поджег ее дом

12 января 2018, 14:42

Добычей преступника стали два телефона.

В Аулиекольском районе раскрыто убийство пенсионерки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

В ночь на 1 января в дежурную часть Аулиекольского района поступил звонок с сообщением о возгорании дома по улице Мира в поселке Аманкарагай. После ликвидации пожара внутри дома был обнаружен труп 76-летней женщины с признаками насильственной смерти. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий стражами порядка был установлен и задержан 28-летний подозреваемый - сосед погибшей.

"Выяснилось, что подозреваемый в новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с 2 до 3 часов, пришел к соседке и стал просить спиртное. Не получив желаемого, он набросился на пожилую женщину и задушил ее. Из дома пенсионерки подозреваемый украл два сотовых телефона марки «Samsung galaxy Grand neo», «Samsung galaxy J1». С целью сокрытия преступления он поджог дом пожилой женщины", - сообщили детали в полиции.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Аулиекольского РОВД. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 99 ч.1 УК РК «Убийство» и ст.188 ч.1 УК РК «Кража». Следственные мероприятия продолжаются.

фото: Podrobnosti.ua


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