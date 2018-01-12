Ольга Рыпакова планирует участвовать в Олимпийских играх - 2020

Спортсменка рассказала о своих планах на сезон.

Самая титулованная легкоатлетка страны Ольга Рыпакова намерена побороться за золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала в интервью sport.inform.kz.

На вопрос о четвертой олимпийской медали спортсменка ответила, что пробует получить лицензию для участия, а о медали говорить пока рано.

Пока можно говорить, что я планирую участвовать в Олимпийских играх - 2020. Готовлюсь, и цель такая у меня стоит. Дай Бог, все получится, получу лицензию и поеду в Токио. А про медаль можно будет говорить немного позже, наверное.

В целом, Ольга считает прошедший спортивный сезон для себя успешным. В планах у легкоатлетки участие во всех этапах «Бриллиантовой лиги» и на Континентальном Кубке мира. А вот чемпионат мира в английском Бирмингеме, спортсменка решила пропустить.

Целиком и полностью считаю, что сезон был удачным и успешным. Практически все планы были осуществлены. Нужно хорошо подготовиться к следующему, который тоже будет очень серьезным.

Казахстанская спортсменка Ольга Рыпакова - чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012) и дважды бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2008) и в Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке. Чемпионка мира 2010 года в помещении в тройном прыжке.

Фото с сайта kazathletics.kz