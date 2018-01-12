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Трансгендера из популярного реалити-шоу нашли мёртвым

12 января 2018, 15:04

Причины смерти 32-летней звезды не сообщаются, но в интервью она рассказывала о том, как боролась с депрессией.

Звезда реалити-шоу "Большой брат" Ребекка Шелтон скончалась в возрасте 32 лет. Об этом стало известно из сообщения в её твиттер-аккаунте. Причина смерти трансгендера не уточняется, сообщает Life.ru.

"Нам жаль, что приходится сообщать вам грустные новости, но наша замечательная и прекрасная Ребекка неожиданно умерла в среду вечером. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи в это сложное время", - говорится в Твиттере

Ребекка приняла участие в "Большом брате" в 2009 году, когда она была ещё Родриго Лопесом. Девушка признавалась, что много раз хотела покончить с собой, так как ей не с кем было поговорить.

"Это был большой шаг, чтобы начать воспринимать себя как женщину. Это трудно и жестоко, и мало кто выбирает такой путь. Но мне повезло: я встретила человека, который увидел во мне девушку. Я впервые почувствовала себя той, кем являюсь на самом деле".


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