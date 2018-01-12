Выступление Сулейменова Т.М. на заседании Правительства по итогам СЭР РК 2017 года

(г. Астана, 11 января 2018 года)

В 2017 году экономика Казахстана развивалась в условиях постепенного улучшения внешнеэкономической ситуации.

Принимая во внимание, что в течение прошлого года фаза глобального подъема сохраняла устойчивость, МВФ в октябрьском обзоре улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2017 - 2018 годах до 3,6% (3,5% - июль 2017 года) и 3,7% (3,6%)соответственно.

Восстановительный цикл мировой экономики в 2017 году в основном усиливался на фоне ускорения роста в Европе (рост - 2,6%, III кв.17 к III кв.16), Японии (рост - 2,1%,), Китае (рост - 6,8%) и США (рост - 2,3%) с поступательной нормализацией денежно - кредитной политики ФРС и ЕЦБ.

Согласно оценкам МВФ, ускорение глобального роста имело в целом самый широкий охват за прошедшее десятилетие - около 75% мировой экономики на основе ВВП по ППС. В данный круг вошла и наша страна с темпами, опережающими мировой рост.

Главным итогом 2017 года для казахстанской экономики стала активизация восстановительных процессов с поступательным переходом экономики страны на более высокие темпы роста.

По предварительным итогам 2017 года рост ВВП составил 4,0%. Экономический рост был сбалансированным с синхронным улучшением практически во всех сегментах экономической деятельности.

Основными катализаторами роста стали расширение производства в торгуемых секторах, повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса.

Внешняя среда также положительно повлияла на внутриэкономическую активность. К факторам позитивных внешних условий можно отнести более высокую ценовую конъюнктуру на нефть и металлы (цена на нефть марки Brent: 2016 - 44,0$, 2017 - 54,4$; индекс цен на металлы: 2016 - 97,9% 2017 - 122,9%), а также улучшение экономической ситуации в основных торговых партнеров - ЕС, России и Китая.

Вследствие чего, зафиксированы положительные сдвиги по внешней торговле. По итогам 11 месяцев экспорт в Россию вырос на 33,0%, в ЕС - 31,0% и Китай - 34,9%.

Ключевую роль в активизации восстановительных процессов сыграл ценовой фактор. Инфляционный фон по сравнению с 2016 годом понизился на 1,4 п.п., составив 7,1%.

Наряду с этим, в течение 2017 года показатели рынка труда оставались стабильными, уровень безработицы составил 5,0%.

Вместе с тем, на 1 декабря 2017 года активы Национального фонда составили 57,6 млрд. долл. США с учетом значительного привлечения средств на поддержку финансового сектора страны.

Между тем, реализация мер по оздоровлению банковского сектора и улучшение общей экономической ситуации сформировали предпосылки для начала восстановительной фазы кредитного цикла. Кредитный портфель банков начал постепенно подавать признаки роста.

В целом, позитивная динамика роста экономики, улучшение состояния платежного баланса и наращивание производственных мощностей обеспечили в 2017 году подтверждение уровня инвестиционной надежности Казахстана международными рейтинговыми агентствами и позволили улучшить прогноз с «Негативного» на «Стабильный».

Теперь разрешите более подробно остановиться на динамике развития в основных сферах экономики.

Первое - производственная активность . Несмотря на опережающий рост добывающих отраслей, источники роста ВВП были сосредоточены в несырьевом сегменте экономики. Так, из 4,0% роста ВВП, доля вклада несырьевого сектора составила 60%.

В целом в реальном секторе зафиксировано синхронное увеличение производства практически во всех отраслях экономики.

Из 6 базовых отраслей наибольший рост наблюдается в промышленности на уровне 7,1%, транспорте - 4,8%, связи - 3,3%и торговле - 3,2%.

За счет солидного роста производственный сектор увеличил свою долю в ВВП с 26,1% в 2016 году до 27,6% за 9 месяцев 2017 года, в том числе горнодобыча нарастила долю до 14,0% (12,9% в 2016 году) и обработка - до 11,5% (11,3% в 2016 году).

Опережающий темп продемонстрировала горнодобывающая промышленность за счет двузначного роста в добыче нефти (10,5%), что связано, в первую очередь, со значительным перевыполнением плана на месторождении Кашаган, (при плане 5,0 млн. тонн извлечено 8,3 млн. тонн).

Обрабатывающая промышленность показывает пятилетний максимум роста - 5,1% (2013г. - 2,9%, 2014г. - 1,6%, 2015г. - 0,2%, 2016г. - 1,8%), чему главным образом способствует реализация проектов в рамках Карты индустриализации.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2017 года 41,7% (43,3% в 2016 году) валовой добавленной стоимости промышленного производства обеспечено обработкой.

За январь-ноябрь 2017 года через ГПИИР введено 62 проекта на сумму порядка 850 млрд. тенге и создано 5,5 тыс. рабочих мест.

Следует особо подчеркнуть бурное развитие фармацевтической отрасли, выпуск которой возрос на 41,8%.

Одним из стимулов для увеличения объемов фармацевтической продукции является долгосрочный закуп (на 10 лет) у отечественных производителей в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Легкая промышленность увеличила производство на 7,3% за счет запуска 9 инвестиционных проектов и увеличения казахстанского содержания системообразующих компаний.

Увеличение спроса придало дополнительный импульс в химии, металлургии, нефтепереработке, и пищевой промышленности, где рост составил 7,2%, 5,9%, 5,1% и 4,1%соответственно.

Кроме того, после спада в 2015 - 2016 годах в машиностроении зафиксирован устойчивый восстановительный рост на уровне 5,6%.

В сельском хозяйстве рост составил 2,9%: выпуск растениеводства увеличился на 2,2%, животноводства - на 3,9%.

На фоне высокого роста в 2016 году строительный сектор показал сдержанный рост, достигнув роста в 1,9% по итогам 2017 года.

Деловая активность в реальном секторе экономики, создавая спрос для смежных отраслей, простимулировала рост сферы услуг, выпуск которой вырос на 2,8%.

Кроме того, широкомасштабное проведение выставки EXPO привлекло значительное количество туристов, которые увеличили спрос на внутреннем рынке, расширяя возможности МСБ в сегментах ритейла, ресторанного и гостиничного бизнеса и в целом сферы услуг.

Транспорт вырос на 4,8%, услуги по проживанию и питанию - на 4,2%, связь - на 3,3%, торговля - на 3,2%, а также операции с недвижимым имуществом - на 2,4%.

В региональном разрезе во многих регионах отмечается положительная динамика роста в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

Второе - инвестиционный спрос. Благодарю растущим позитивным ожиданиям бизнеса и стабильной макросреде улучшился инвестиционный климат.

За 2017 год объем инвестиций в основной капитал возрос на 5,5%.

Основной прирост инвестиций направлялся в сельское хозяйство, где рост составил 29,3%, торговлю - 21,8%, строительство - 11,8%, связь - 9,5% и промышленность - 3,8%.

Главным источником финансирования инвестиций являлись собственные средства предприятий, где рост составил 23,1%.

За 9 месяцев 2017 года Казахстан привлек более 15,7 млрд. долл. США валовых прямых иностранных инвестиций, что на 5,3% больше аналогичного периода 2016 года.

Прямые иностранные инвестиции из стран ЕАЭС возросли на 40,8% (до 935,1 млн. долл. США или 5,9% от общего объема). Это показатель того, что мы создаем комфортные условия для бизнеса в масштабах всего ЕврАзЭС.

Третье - банковский сектор. В результате принятых мероприятий по оздоровлению финансового сектора постепенно увеличивался совокупный кредитный портфель банков.

На 1 декабря т.г. кредиты возросли на 1,8% по сравнению с началом года в основном за счет роста долгосрочных кредитов на 5,4% до 11,1 трлн. тенге. Объем краткосрочного кредитования снизился на 15,2% до 1,9 трлн. тенге.

Объем вновь выданных кредитов за январь-ноябрь т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 8,4% до 9,6 трлн. тенге.

Новые кредиты в основном направлялись в непроизводственные сектора экономики, такие как торговля (рост на 5,8%) и транспорт (на 24,1%).

Тогда как, в производственные сектора экономики, как промышленность (-21,2%) и сельское хозяйство (-34,8%) выдача новых кредитов снизилась порядка на треть.

Четвертое - внешний сектор. Восстановление внешнего спроса и рост мировых цен на нефть и металлы способствовали улучшению показателей внешнего сектора.

За 11 месяцев т.г. в результате более двукратного превалирования роста экспорта (31,6%) над ростом импорта (15,8%) сальдо торгового баланса выросло на 67,8%.

Улучшению торгового баланса также способствовали рост экспорта обработанной продукции. Так, в пищевой промышленности увеличен экспорт жиров и масел, готовых пищевых жиров (на 84,5%), сахара и кондитерских изделий (на 64,3%), готовых продуктов из зерна злаков, муки, крахмала и молока, мучных кондитерских изделий (на 19,2%).

В легкой промышленности экспорт текстильных материалов и текстильных изделий вырос в 7,6 раз, шерсти - в 1,3 раза, хлопкового волокна - на 16,2%. В химической отрасли рост экспорта фармацевтической продукции составил 28,0%.

В целом внешнеторговый оборот страны увеличился на 25,1% до 69,5 млрд. долл. США.

С учетом благоприятной конъюнктурой рынка углеводородов, увеличения торгового баланса и соответственно улучшения чистого экспорта, дефицит текущего счёта платежного баланса по итогам 9 месяцев 2017 года сократился до 4,6 млрд. долл. США против 6,0 млрд. долл. США за аналогичный период 2016 года.

Это говорит о том, что отрицательная разница между притоком и оттоком иностранной валюты из страны сократилась, что несколько снижает давление на национальную валюту.

Пятое - социальная ситуация . Устойчивый рост экономики сопровождался улучшением социальных показателей.

Одним из главных приоритетов является создание новых рабочих мест. Так, за 9 месяцев т.г. число наемных работников выросло на 53,1 тыс. человек и составило 6,4 млн. человек на 1 октября. Это позволило сохранить безработицу на низком уровне в 5,0%.

Примечательным является то, что около 34 тыс. самозанятых лиц формализовали свои трудовые отношения и перешли в категорию наемных работников.

За январь-ноябрь 2017 года среднемесячная заработная плата в номинальном выражении выросла на 4,4% до 146,7 тыс. тенге (снижение в реальном выражении на 2,9%).

3) МНЭ совместно с акиматами регионов необходимо совершенствовать механизмы и инструменты регулирования розничных цен, а также усилить работу по недопущению роста цен на социально значимые потребительские товары.