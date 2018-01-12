Уголовное дело расследуют по факту инцидента с самолетом "Эйр Астаны"

Комиссия назвала причиной выезда самолета за пределы полосы, неправильные действия экипажа. В свою очередь авиакомпания не согласилась с выводами комиссии.

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело после инцидента с самолетом "Эйр Астаны" в аэропорту Алматы, сообщил официальный представитель АО "Международный аэропорт Алматы" Альберт Джазыбаев.

Десятого декабря 2017 года самолет авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс по маршруту Алматы − Бангкок, во время руления перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были эвакуированы и отправлены в Бангкок на другом воздушном судне. А расследованием обстоятельств ЧП, по приказу министра по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, занялась специально созданная комиссия.

Согласно отчету этой комиссии, причиной ЧП явились неправильные действия экипажа. В свою очередь авиакомпания "Эйр Астана" не согласилась с выводами комиссии, заявив, что заключение не соответствует требованиям Конвенции ООН. Авиакомпания намерена оспорить результаты.

"Какие-либо ненадлежащие действия сотрудников АО "Международный аэропорт Алматы" не установлены, — рассказал Джазыбаев. – По данному факту линейным отделом полиции в аэропорту города Алматы департамента внутренних дел на транспорте возбуждено досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, — прим.ред.), в рамках которого я, как представитель АО "Международный аэропорт Алматы", был допрошен в качестве свидетеля".

По словам Джазыбаева, только по результатам досудебного расследования и судебного следствия возможно установить вину конкретного лица или лиц в данном серьезном авиационном инциденте.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Наталья Селиверстова