Уменьшение уставного капитала

Альжан Стамкулов, партнер, LLM,

University of East Anglia 2005

Юридическая Фирма Synergy Partners

Бывает на практике, что некоторые участники ТОО предлагают уменьшить уставный капитал ТОО. Перед юристом возникает вполне рабочий вопрос - а можно ли уменьшить уставный капитал, и как это происходит? Разъяснения и комментарии на эту тему довольно скудны. Сложность еще в том, что финансисты, налоговые бухгалтера и юристы между собой разговаривают на совершенно разных профессиональных языках. Поэтому, мы попробуем рассмотреть этот вопрос с точки зрения практикующего юриста.

Цели уменьшения уставного капитала

Предприниматели обычно преследуют две цели: либо уменьшить ответственность компании, либо получить деньги из компании. Допустим, один предприниматель якобы имеет ТОО с уставным капиталом в 10 млн. тенге. Он решил уменьшить уставный капитал, чтобы ответственность ТОО была не более 1 млн. тенге. На самом деле ответственность ТОО не уменьшается после уменьшения уставного капитала ТОО. ТОО всегда будет отвечать перед кредиторами и третьими лицами всем своим имуществом.

Исторический капитал

Если рассматривать уставный капитал как первоначальный капитал, необходимый для начала ведения коммерческой деятельности, то уменьшение уставного капитала должно толковаться как абсурдная вещь. Ведь физически нельзя вернуть время вспять. Конечно, уменьшить уставный капитал ТОО можно в самом начале создания компании до процедуры завершения формирования уставного капитала.

Формирование уставного капитала происходит в течение года со дня регистрации, если более ранние сроки не оговорены в учредительном договоре. В течение формирования уставного капитала участники должны полностью внести деньги и имущество в ТОО. Если кто-то из учредителей не смог внести вовремя, тогда имеет смысл сразу уменьшить уставный капитал на неоплаченную сумму.

Уставный капитал ТОО нужно рассматривать как исторический капитал компании с ограниченной ответственностью закрытого типа, об этом мы напишем отдельную статью. Когда учредители оплачивают уставный капитал ТОО, то такой капитал становиться собственностью ТОО. Эти деньги или имущество от учредителей переходят в собственность ТОО. При этом это имущество ТОО не нужно возвращать обратно участникам, что вполне укладывается в понятие акционерного капитала. Если имущество компании нужно возвращать его участникам или учредителям по договору, то такой капитал будет долговым, то есть предоставленным в долг или в заем. В нашем случае, оплаченный уставный капитал не возвращается участникам. Учредители ТОО уже не могут изъять это имущество у ТОО. Взамен, учредители получают права участника и становятся участниками ТОО после оплаты.

Компания вправе делать со своим имуществом все что угодно. Это первоначальное имущество компании именуется как уставный капитал, которая она будет вправе тратить или использовать для получения доходов или приобретения нового имущества. Со временем имущество ТОО будет уменьшаться или увеличиваться, а размер уставного капитала остается исторической записью в уставе ТОО.

Уменьшения уставного капитала

Уменьшение уставного капитала ТОО возможно после формирования уставного капитала. Уменьшение уставного капитала осуществляется либо путем пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников товарищества, либо путем полного или частичного погашения долей отдельных участников. При уменьшении уставного капитала путем погашения доли участника, доли остальных участников соразмерно изменяются.

В двухмесячный срок со дня принятия общим собранием участников ТОО решения об уменьшении уставного капитала ТОО обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления об уменьшении уставного капитала либо поместить соответствующее объявление в официальном издании, в котором публикуются сведения о ТОО. Кредиторы, в свою очередь, вправе в месячный срок со дня получения уведомления или публикации объявления потребовать от ТОО дополнительных гарантий либо досрочного прекращения или исполнения ТОО своих обязательств и возмещения убытков. Если кредитор потребует досрочного погашения обязательств и возмещения убытков, то, конечно, возникнет конкуренция норм договорного права с корпоративным правом, при этом договорным правом того или иного обязательства может быть английское договорное право. Хотя казахстанское договорное право в основном представлено в Гражданском Кодексе РК, тем менее, нормы корпоративного права также защищены в самом Гражданском Кодексе РК. Поэтому конкуренция норм будет не по иерархии законодательных актов, а между подходами от «общего к частному» либо «общие начала» преобладают над частными, то есть принципы выше. Принципы добросовестности, конечно, возобладают, если принять во внимание внутренние убеждения судей.

Уменьшение уставного капитала ТОО фиксируется органом, осуществившим государственную регистрацию товарищества, по истечении срока, предоставленного кредиторам для заявления требований к товариществу. Если в орган, осуществивший государственную регистрацию ТОО, поступили копии требований его кредиторов, уменьшение уставного капитала регистрируется при условии представления товариществом доказательств исполнения требований кредиторов либо отсутствия у заявивших их кредиторов возражений против регистрации уменьшения уставного капитала ТОО.

Если в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников ТОО решения об уменьшении уставного капитала товариществом не будет подано заявление о перерегистрации либо не будут представлены необходимые доказательства, уменьшение уставного капитала считается несостоявшимся. В этом случае уменьшение уставного капитала может быть произведено только по новому решению общего собрания участников ТОО с соблюдением требований настоящей статьи.

Чистые активы

ТОО вправе производить своим участникам выплаты в связи с уменьшением уставного капитала только в пределах части чистых активов, превышающей новый размер уставного капитала. Выплаты производятся после регистрации уменьшения уставного капитала в срок, установленный уставом ТОО или решением общего собрания участников об уменьшении уставного капитала, но не позднее трех месяцев с даты регистрации измененного уставного капитала. Нужно обратить внимание, что сроки могут быть также установлены заранее в учредительном договоре, при этом возможно будет нужно подтверждение независимых аудиторов касательно чистых активов.

В интернете довольно много формулировок и понятия чистых активов. Как мы понимаем, к чистым активам относятся те средства и имущество, которое останется в собственности юридического лица после погашения всех обязательств, и определяются, как разница между суммой всех активов и вычетом всех долгов. Мы не будем вдаваться в детали понятия чистых активов, так как имеется очень много разных мнений и подходов. Тем не менее, мы пытаемся обратить внимание на то, что после выплат по результатам уменьшения уставного капитала, ТОО не оказалось банкротом из-за превышения обязательств над активами. Конечно, подход «чистые активы» немного старомоден, так как бывают компании с тонкой капитализацией. То есть компании имеют мизерный собственный капитал против огромных займов для ведения операций и коммерческой деятельности ТОО.

Налоги

Позиция Налогового Кодекса РК в том, что выплаты в результате уменьшения уставного капитала считаются дивидендами. Соответственно, когда физические и юридические лица получают дивиденды, то они должны оплатить налоги с такого дохода. Уменьшение уставного капитала нужно рассматривать в целом как налогооблагаемую операцию, если не брать во внимания положения международного налогообложения резидентов и нерезидентов, но, это уже отдельная налоговая тема.

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