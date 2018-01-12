Российские «дочки» Народного банка и Казкома объединяются

Дочерние структуры Народного банка и Казкоммерцбанка будут объединяться. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

«Совет директоров Казкоммерцбанка принял решение о реорганизации КБ „Москоммерцбанк» в форме присоединения к нему АО „НБК-Банк»», — говорится в сообщении биржи.

Отметим, Москоммерцбанк является дочерним универсальным банком Казкома, который был основан в 2001 году.

Москоммерцбанк предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для корпоративных и частных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес.

АО «НБК-Банк» было создано в 1996 году и носило название ОАО АКБ «Хлебный». Головной офис фининститута находится в Москве.

В 2004 году АО «Народный банк Казахстана» вошло в состав акционеров банка, после чего банк стал дочерней организацией Народного банка Казахстана и получил новые возможности для развития. В 2007 году банк был переименован в ОАО «НБК-Банк». В 2017 году банк сменил организационно-правовую форму открытого акционерного общества на непубличное акционерное общество и название на АО «НБК-Банк».

Приоритетное направление деятельности — осуществление кредитования реального сектора экономики и населения. В качестве ориентира для развития была выбрана модель современного универсального банка, оказывающего частным и корпоративным клиентам основные виды банковских услуг.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что Народный банк завершил расчеты по приобретению акций Казкома, а также глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются выпущенные простые и привилегированные акции Казкома.

По данным отчетности Народного банка, банк находится «под фактическим контролем Тимура Кулибаева и его супруги Динары Кулибаевой» через Холдинговую группу «Алмэкс».

По данным KASE, 90,94% акций Казкома принадлежит Народному банку.

В середине декабря 2017 года стало известно, что Казком и Народный банк станут единым банком. Так, совет директоров Народного банка одобрил интеграцию двух банков путем присоединения Казкома к Народному банку.