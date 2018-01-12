О наследовании

Одна из распространенных категорий гражданских дел по спорам о наследовании, связана со спорами о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство.

Разрешая такие споры следует руководствоваться законодательством, действующим на день открытия наследства.

В связи с внесенными изменениями и дополнениями в Гражданский кодекс, в частности в раздел «Наследственное право», необходимо обратить внимание на законодательство, действующее на день открытия наследства.

Согласно статье 1044 ГК, наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Наследниками по завещанию могут быть юридические лица, созданные до открытия наследства и существующие ко времени открытия наследства, а также государство.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1061, 1062, 1063, 1064 ГК. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди.

На практике встречаются случаи, когда наследники в течение предусмотренного законом шестимесячного срока своевременно не обращаются к нотариусу с заявлением о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию.

Случается, что обращение имеет место с пропуском установленного законом шестимесячного срока.

Как следует из постановлений об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, зачастую нотариусы дают разъяснения об обращении в суд с исковым заявлением о восстановлении срока для принятия наследства.

Между тем, при доказанности фактического принятия наследства и не доказанности уважительности пропуска срока для принятия наследства гражданам следует разъяснять о необходимости предъявления требования об установлении факта принятия наследства.

Рассматривая заявление наследника о восстановлении срока для принятия наследства в соответствии со статьей 1072-3 ГК, суд может восстановить срок и признать наследника принявшим наследство при наличии следующей совокупности условий:

-отсутствуют доказательства фактического принятия наследства;

-срок пропущен по уважительной причине (болезнь наследника, а также обстоятельства, препятствующие подаче заявления о принятии наследства);

-наследник обратился в суд не позже шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Необходимо отметить, что наследство, принятое в установленном порядке, признается принадлежащим наследнику со дня его открытия. Поэтому получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, отсутствие указанного свидетельства не может служить основанием к утрате наследственных прав.

В соответствии со статьей 1040 ГК в состав наследства входит принадлежащие наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью.

Состав и место нахождения наследственного имущества проверяется нотариусом на основании предъявляемых наследниками правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на имущество, а также ценных бумаг, денежных документов и др., принадлежащих наследодателю.

При отсутствии регистрации права собственности на недвижимое имущество на момент открытия наследства за наследодателем нотариус вправе выдать наследнику свидетельство о праве на регистрацию права собственности наследодателя, если будут представлены правоустанавливающие или идентификационные документы на имущество на имя наследодателя.

На строения, расположенные на земельном участке, принадлежащем наследодателю на праве собственности или праве постоянного землепользования, но не введенные в эксплуатацию, нотариус вправе выдать свидетельство наследникам на введение от имени наследодателя в эксплуатацию этого имущества.

Наследование недвижимого имущества, возведенного самовольно, (на земельном участке, не отведенном для этих целей, без получения необходимых разрешений на строительство и др.) может иметь место только в судебном порядке. Нотариус не вправе выдавать свидетельство на регистрацию права собственности такого имущества на имя наследодателя.

В отношении наследования по завещанию

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам и государству.

По смыслу статей 1046, 1050 ГК право завещать принадлежит только дееспособным гражданам.

Проверка дееспособности осуществляется лицом, удостоверяющего завещание, поэтому нотариус или должностное лицо, уполномоченное на удостоверение завещания, при совершении данного нотариального действия проводит беседы с лицом, изъявившим желание составить завещание, и устанавливает истинную волю завещателя на распоряжение имуществом, а также правильность восприятия сложившейся ситуации и понимание своих действий.

Завещание может быть признано недействительным полностью или в части по иску лица, для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия, вследствие нарушения установленного ГК порядка составления, подписания и удостоверения завещания, а также по основаниям, установленным гражданским законодательством для признания сделки недействительной.

При признании завещания недействительным открывается наследование по закону.

Наследник по завещанию, лишенный права наследовать в связи с отменой этого завещания, может быть призван к наследованию по закону в соответствии со статьей 1060 ГК (общие положения наследования по закону).

В силу пункта 4 статьи 8 ГК наследники, исполнитель завещания, нотариус обязаны принять разумные и необходимые меры к установлению места нахождения наследника, не отказавшегося в установленные статьей 1074 ГК сроки от наследства.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев граждане обращаются к нотариусам по истечении шестимесячного срока, то надлежит проводить работу по разъяснению населению положений законодательства о наследовании.

Поскольку наследники, фактически принявшие наследство, обращаются в суд с исковыми заявлениями о восстановлении срока для принятия наследства, то нотариусам и судам следует разъяснять гражданам о необходимости предъявления требования об установлении факта принятия наследства.

Судья Алматинского

районного суда г.Астаны Ахметова А.Р.