Обеспечение иска по гражданским делам

Нередко возникают ситуации, когда должник, узнав о том, что кредитор собирается обратиться в суд, пытается спрятать имущество, перевести деньги на чужие счета, переписать квартиру и машину на родственников или знакомых, с целью скрыть имущество от возможного взыскания.

Что делать в этом случае? В гражданском процессуальном законодательстве предусмотрены специальные нормы, действующие после оформления искового заявления и подачи его в суд, которые позволяют защитить интересы истца. Обеспечение иска является средством, которое может позволить в будущем исполнить судебное решение.

Согласно Нормативному Постановлению Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года №2 «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам» под обеспечительными мерами в гражданском судопроизводстве понимаются меры процессуального пресечения возможных действий ответчика (должника), которые могут затруднить или сделать невозможным принудительное исполнение судебного акта.

В соответствии со статьей 155 Гражданского процессуального кодекса суд может принять меры к обеспечению иска по заявлению лиц, участвующих в деле, сторон арбитражного разбирательства. При этом необходимо отметить, что суд по своей инициативе не вправе разрешить вопрос о применении таких мер.

Обеспечительные меры принимаются судом во всяком положении дела, только после принятия заявления судьей к производству и возбуждения дела, но до выдачи исполнительного документа о принудительном исполнении вступившего в законную силу судебного акта.

По заявлениям о вынесении судебного приказа меры по обеспечению заявления о выдаче судебного приказа не принимаются, поскольку судебный приказ выносится судом по бесспорным требованиям без возбуждения гражданского дела. Однако по заявлению взыскателя суд, после вступления судебного приказа в законную силу, но до его выдачи взыскателю вправе принять обеспечительные меры по принудительному исполнению судебного приказа.

Как правило, заявление об обеспечении иска подается в суд вместе с иском. Иногда такое ходатайство, непосредственно содержится в самом исковом заявлении.

Если заявление об обеспечении иска приложено к исковому заявлению или об этом указано в исковом заявлении, то оно рассматривается и разрешается судьей в день вынесения определения о возбуждении гражданского дела. В остальных случаях заявление об обеспечении иска разрешается судьей в день его поступления в суд.

Заявление об обеспечении иска рассматривается и разрешается судьей без извещения лиц, участвующих в деле, сторон арбитражного разбирательства, без проведения судебного заседания.

По результатам рассмотрения заявления судья выносит определение об обеспечении иска с указанием обеспечительной меры или об отказе в удовлетворении заявления.

Обеспечение иска носит срочный и временный характер. То есть меры по обеспечению иска принимаются немедленно, после поступления соответствующего заявления судье, при этом продолжают действовать только определенный период времени, обычно до исполнения решения суда.

Важным моментом, на который следует обратить внимание при обеспечении гражданского иска, является доказывание факта возможного неисполнения решения суда. Специальные средства доказывания не предусмотрены законом, к таким доказательствам можно отнести любые данные, свидетельствующие о недобросовестности ответчика, например переписка сторон, действия по явному затягиванию ответчиком процесса, совершение ответчиком действий к переводу имущества и денежных средств на других лиц, подача объявлений о продаже имущества, подготовка к выезду за пределы Республики Казахстан.

Меры по обеспечению гражданского иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию, то есть, например, стоимость имущества, на которое просят наложить арест, должна соответствовать цене иска. Кроме того должны не нарушать публичных интересов и интересов третьих лиц.

Определение об обеспечении иска направляется судом или вручается лицу, заявившему ходатайство о принятии обеспечительных мер, для предоставления его немедленно в зависимости от выбранной меры непосредственно в банки, регистрирующие органы, лицам, во владении и пользовании которых находится подлежащее аресту имущество должника, или лицам, обязанным совершить конкретные действия в порядке реализации обеспечительной меры.

По заявлению лица допускается замена одного вида обеспечения иска другим. Обеспечение иска может быть отменено тем же судом по заявлению сторон или по собственной инициативе. Все эти вопросы разрешаются в судебном заседании. В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления решения в законную силу. При удовлетворении иска они сохраняют свое действие до исполнения решения суда.

На определения по вопросам обеспечения иска может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции.

Подача частной жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения.

Обжалование же определения об отмене обеспечения иска или о замене одной меры обеспечения иска другой приостанавливают его исполнение.

Необходимо отметить, что пользоваться мерами по обеспечению иска необходимо добросовестно и осторожно. Законом предусмотрена защита прав ответчика от недобросовестного заявления обеспечительных мер. Ответчик, после вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано, вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца.

Судья Экибастузского городского суда Павлодарской области

Айгуль Хамитова