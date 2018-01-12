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Режим ЧС в Астане отменён

12 января 2018, 15:44

Ранее власти столицы отчитались о последствиях снежной бури, обрушившейся на город.

Режим чрезвычайной ситуации природного характера в Астане отменен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера по решению акима Астаны Асета Исекешева в связи с резким ухудшением погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация, решение было принято на один день. На сегодняшний день режим ЧС отменен», - сказала пресс-секретарь акима Эльвира Жургенбаева журналистам. Ранее сообщалось, что власти столицы отчитались о последствиях снежной бури, обрушившейся на город.

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Анеля Касымова


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