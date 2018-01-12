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Назван лучший фильм 2017 года

12 января 2018, 15:44

Лучшим фильмом признана картина режиссёра Гильермо дель Торо «Форма воды».

Кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года. Об этом сообщается на сайте премии Critics' Choice Awards.

Лента дель Торо также завоевала награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая работа художников-постановщиков» и «Лучший саундтрек».

Британец Гэри Олдмен победил в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Темные времена». Актрисой года критики признали Фрэнсис МакДорманд, снявшейся в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В телевизионных номинациях фаворитом стала драма «Большая маленькая ложь», получившая премии в категориях «Лучший сериал», «Лучшая актриса сериала» (Николь Кидман) и «Лучшие актеры второго плана в сериале» (Александр Скарсгард и Лора Дерн).

В сентябре картина дель Торо «Форма воды» была названа лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля.

Источник: Lenta.ru


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