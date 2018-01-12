Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 329,63, RUBKZT_TOD = 5,8466, USDKZT_0_002 = +9,0398 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TOM, EURUSD_TOM и USDKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 15 января в США (День Мартина Лютера Кинга).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 329,63 тенге за доллар США при объеме торгов 173 400 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8466 тенге за рубль при объеме торгов 45 000 тыс. рублей.

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 329,67 тенге за доллар (-0,94), суммарный объем торгов - 276 000 тыс. USD (+169 550 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,0398 % годовых при объеме торгов 990 300 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 24 банка.