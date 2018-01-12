Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-ноябре 2017 года
В январе-ноябре 2017 года цены на экспортируемые товары повысились на 16,3%, импортируемые - на 6%.
|
Изменение цен внешней торговли
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Ноябрь 2017 г. к
|
Январь-ноябрь 2017 г. к январю-ноябрю 2016 г.
|
октябрю 2017 г.
|
ноябрю 2016 г.
|
декабрю 2016 г.
|
декабрю 2015 г.
|
Экспорт - всего
|
3,4
|
11,8
|
16,3
|
27,2
|
11,3
|
Сырье
|
4,2
|
12,7
|
20,3
|
28,6
|
13,9
|
Полуфабрикаты
|
2,4
|
13,9
|
10,9
|
29,1
|
7,7
|
Готовые товары
|
-0,8
|
3,5
|
2,1
|
13,2
|
1,9
|
Импорт - всего
|
-0,2
|
7,0
|
6,0
|
23,4
|
8,3
|
Сырье
|
1,9
|
8,8
|
7,8
|
23,4
|
6,9
|
Полуфабрикаты
|
0,5
|
11,3
|
9,9
|
25,3
|
10,6
|
Готовые товары
|
-0,5
|
5,9
|
5,0
|
22,9
|
8,0
За прошедший период цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 38,3%, цинк - на 27,2%, медь - на 25,5%, уголь - на 20,8%, нефть - на 20,4%, свинец - на 14,2%, снизились - на марганцевые руды на 18,7%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,3%, их уменьшение - на пшеницу на 4,9%, шерсть - на 4,8%.
Из импортируемой продукции кофе подорожал на 17,5%, чай - на 10,8%, молочная продукция - на 10,3%, макаронные изделия - на 7%, мясо птицы - на 5,1%, лекарственные средства - на 2,8%, овощи подешевели на 25%, фрукты и орехи - на 2,4%. Цены на бумагу стали выше на 10,1%, текстильные изделия - на 7,2%, обувь - на 5,4%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.