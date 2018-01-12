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Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-ноябре 2017 года

 

В январе-ноябре 2017 года цены на экспортируемые товары повысились на 16,3%, импортируемые - на 6%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Ноябрь 2017 г. к

Январь-ноябрь 2017 г. к январю-ноябрю 2016 г.

октябрю 2017 г.

ноябрю 2016 г.

декабрю 2016 г.

декабрю 2015 г.

Экспорт - всего

3,4

11,8

16,3

27,2

11,3

Сырье

4,2

12,7

20,3

28,6

13,9

Полуфабрикаты

2,4

13,9

10,9

29,1

7,7

Готовые товары

-0,8

3,5

2,1

13,2

1,9

Импорт - всего

-0,2

7,0

6,0

23,4

8,3

Сырье

1,9

8,8

7,8

23,4

6,9

Полуфабрикаты

0,5

11,3

9,9

25,3

10,6

Готовые товары

-0,5

5,9

5,0

22,9

8,0

 

За прошедший период цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 38,3%, цинк - на 27,2%, медь - на 25,5%, уголь - на 20,8%, нефть - на 20,4%, свинец - на 14,2%, снизились - на марганцевые руды на 18,7%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,3%, их уменьшение - на пшеницу на 4,9%, шерсть - на 4,8%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 17,5%, чай - на 10,8%, молочная продукция - на 10,3%, макаронные изделия - на 7%, мясо птицы - на 5,1%, лекарственные средства - на 2,8%, овощи подешевели на 25%, фрукты и орехи - на 2,4%. Цены на бумагу стали выше на 10,1%, текстильные изделия - на 7,2%, обувь - на 5,4%.

 

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С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.

 

 

12 января 2018, 15:50
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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