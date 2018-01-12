Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-ноябре 2017 года

В январе-ноябре 2017 года цены на экспортируемые товары повысились на 16,3%, импортируемые - на 6%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Ноябрь 2017 г. к Январь-ноябрь 2017 г. к январю-ноябрю 2016 г. октябрю 2017 г. ноябрю 2016 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. Экспорт - всего 3,4 11,8 16,3 27,2 11,3 Сырье 4,2 12,7 20,3 28,6 13,9 Полуфабрикаты 2,4 13,9 10,9 29,1 7,7 Готовые товары -0,8 3,5 2,1 13,2 1,9 Импорт - всего -0,2 7,0 6,0 23,4 8,3 Сырье 1,9 8,8 7,8 23,4 6,9 Полуфабрикаты 0,5 11,3 9,9 25,3 10,6 Готовые товары -0,5 5,9 5,0 22,9 8,0

За прошедший период цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 38,3%, цинк - на 27,2%, медь - на 25,5%, уголь - на 20,8%, нефть - на 20,4%, свинец - на 14,2%, снизились - на марганцевые руды на 18,7%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,3%, их уменьшение - на пшеницу на 4,9%, шерсть - на 4,8%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 17,5%, чай - на 10,8%, молочная продукция - на 10,3%, макаронные изделия - на 7%, мясо птицы - на 5,1%, лекарственные средства - на 2,8%, овощи подешевели на 25%, фрукты и орехи - на 2,4%. Цены на бумагу стали выше на 10,1%, текстильные изделия - на 7,2%, обувь - на 5,4%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.